New York: spinge in avanti Lam Research

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,60%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 334,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 319,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 310,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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