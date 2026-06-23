New York: violenta contrazione per Lam Research
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,16% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Lam Research rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Lam Research è in rafforzamento con area di resistenza vista a 374,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 363,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 386,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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