New York: spinge in avanti Jabil

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jabil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jabil rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Jabil è in rafforzamento con area di resistenza vista a 426,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 403,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 449,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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