New York: spinge in avanti Jabil
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jabil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jabil rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Jabil è in rafforzamento con area di resistenza vista a 426,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 403,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 449,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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