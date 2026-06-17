Milano
17:35
52.595
+0,31%
Nasdaq
18:07
30.116
+0,49%
Dow Jones
18:07
52.202
+0,39%
Londra
17:35
10.509
+0,14%
Francoforte
17:35
24.935
+0,10%
Mercoledì 17 Giugno 2026, ore 18.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: allunga il passo Jabil
New York: allunga il passo Jabil
Migliori e peggiori
,
In breve
17 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla il
fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che passa di mano con un aumento del 10,29%.
Condividi
Leggi anche
New York: spinge in avanti Jabil
New York: allunga il passo SanDisk
New York: allunga il passo Aptiv
New York: allunga il passo AppLovin
Titoli e Indici
Jabil
+4,30%
Altre notizie
New York: allunga il passo Western Digital
New York: allunga il passo Western Digital
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,63%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,65%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,54%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,70%
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto