New York: spinge in avanti Chipotle Mexican Grill
(Teleborsa) - Brilla la società specializzata nella gestione di fast food, che passa di mano con un aumento del 5,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Chipotle Mexican Grill, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Chipotle Mexican Grill si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,01 USD. Prima resistenza a 30,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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