New York: spinge in avanti Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) - Brilla la società specializzata nella gestione di fast food , che passa di mano con un aumento del 5,39%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Chipotle Mexican Grill , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Chipotle Mexican Grill si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,01 USD. Prima resistenza a 30,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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