Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Seduta in ribasso per il maggiore indice americano, che porta a casa un decremento dell'1,21%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.358,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.518,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.296,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)