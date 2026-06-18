Milano 10:40
52.496 -0,19%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:40
10.416 -0,88%
Francoforte 10:41
24.896 -0,16%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Seduta in ribasso per il maggiore indice americano, che porta a casa un decremento dell'1,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.358,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.518,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.296,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```