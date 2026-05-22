Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Andamento piatto per il maggiore indice americano, che propone sul finale un moderato +0,17%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.476,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.384,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.568,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)