Angelini (IVASS): settore assicurativo italiano "solido e profittevole"

Ivass-Agcm, indagine conoscitiva per intervento su polizze

(Teleborsa) - "Viviamo un periodo difficile, caratterizzato da tensioni geopolitiche, trasformazioni tecnologiche, cambiamenti climatici, declino demografico. In questo contesto di incertezza l'industria assicurativa ha un ruolo importante, nella sua duplice veste di investitore istituzionale e di fornitore di protezione a cittadini e imprese". Così il presidente Ivass Paolo Angelini nelle considerazioni sull'attività svolte dall'Ivass nel 2025, in occasione della presentazione della relazione annuale a Roma. "Il settore assicurativo italiano è solido e profittevole - ha aggiunto - e la revisione di Solvency II si tradurrà agli inizi del prossimo anno in una consistente liberazione di capitale".



"Il completamento del mercato unico - ha spiegato - è al centro dell'agenda della Commissione europea. È in fase avanzata il negoziato sulla revisione dell'assetto di vigilanza sulle infrastrutture e sui mercati finanziari. Successivamente si dovrebbe passare all'esame di proposte miranti a rafforzare i poteri di intervento dell'EIOPA e la convergenza delle pratiche di vigilanza in materia assicurativa. L'Istituto è pronto ad accompagnare questo processo con analisi e proposte".



"Sul piano nazionale, nel 2025 la nostra azione si è arricchita di nuovi strumenti di tutela del consumatore. In prospettiva, per il settore assicurativo sono importanti le riforme in materia contabile e di r.c. auto, che presentano elementi obsoleti. Potrà essere opportuno completare il quadro regolamentare sull'assicurazione contro le calamità naturali, e utilizzare al meglio i margini di discrezionalità concessi dalla legislazione europea per disegnare un efficiente sistema di risoluzione delle crisi assicurative. Su questi temi siamo pronti a fornire consulenza tecnica al Governo e al Parlamento e a confrontarci con il mondo assicurativo", ha aggiunto. "La crescente complessità delle tecnologie suggerisce di puntare su un approccio condiviso e collaborativo tra l'industria e le Autorità in questo campo, nella distinzione dei ruoli, in quanto solo attraverso un lavoro sinergico sarà possibile affrontare efficacemente le sfide future e perseguire l'interesse generale. In questo intervento non ho analizzato previdenza complementare, sanità integrativa e copertura dei rischi connessi con la longevità. Sono temi al centro dell'attività dell'IVASS, importanti per le famiglie, per il mondo produttivo e per lo stesso sistema assicurativo, sui quali mi soffermerò in prossime occasioni. Restiamo impegnati a far sì che il settore assicurativo italiano possa continuare a sostenere le sfide che l'Europa, e con essa l'Italia, sono chiamate ad affrontare al fine di cogliere le opportunità che i cambiamenti in atto dischiudono", ha concluso Angelini.





Nel 2025 il Pil mondiale è cresciuto del 3,4 per cento, mezzo punto oltre le previsioni, nonostante l'inasprimento dei dazi statunitensi e le tensioni geopolitiche. L'attività economica ha beneficiato dell'allentamento delle condizioni monetarie, reso possibile dalla disinflazione. Sui mercati finanziari è prevalso un sentimento di ottimismo che si è tradotto in valori azionari elevati e in crescita, premi per il rischio contenuti e ricerca di rendimento in segmenti poco trasparenti", ha detto Angelini.



"Come riportato nelle considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia - ha proseguito - il contesto è stato drasticamente modificato dallo scoppio del conflitto nel Golfo Persico. I rincari energetici stanno generando pressioni inflazionistiche, erodono il reddito disponibile delle famiglie e comprimono i margini delle imprese. I prezzi al consumo e le aspettative di inflazione a breve termine sono in aumento. Lo scorso 11 giugno il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tassi di politica monetaria, sottolineando che i rischi per l'inflazione sono al rialzo, quelli per la crescita economica al ribasso".



"Nel 2025 il Pil dell'Italia è aumentato dello 0,5 per cento - ha detto il presidente - nel primo trimestre di quest'anno l'espansione è proseguita, sostenuta sia dalla domanda estera netta sia da quella interna. Il valore aggiunto è cresciuto nei servizi mentre l'attività ha rallentato nella manifattura. Secondo le proiezioni della Banca d'Italia, nello scenario di base la crescita rimarrebbe attorno al mezzo punto percentuale sia quest'anno sia il prossimo, per rafforzarsi nel 2028. L'inflazione supererebbe il 3 per cento quest'anno, riflettendo l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, per scendere al 2 per cento dal 2027. Il quadro previsivo di base è corredato da scenari alternativi per tenere conto dell'incertezza del contesto macrofinanziario. Le conseguenze del conflitto nel Golfo Persico peseranno sull'economia ancora per molto tempo, le ultime notizie sembrano giustificare un cauto ottimismoLe implicazioni delle tensioni internazionali sul sistema finanziario italiano sono per ora nel complesso contenute. Saranno esaminate nella riunione odierna del Comitato per le politiche macroprudenziali".



Ivass condurrà nei prossimi mesi, insieme all' all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, "un'indagine conoscitiva" per "individuare possibili linee di intervento per una più efficace regolamentazione del settore", guardando in particolare "ai meccanismi di compensazione tra imprese nel sistema di risarcimento diretto e al funzionamento del sistema bonus malus", ha detto Angelini, nelle considerazioni dopo la relazione sul 2025 che evidenziano un aumento del 3,5% del prezzo medio della polizza rc auto a 432 euro nel quarto trimestre del 2025, su livello che restano al di sopra della media Ue e di Francia, Germania, Spagna, e "un ulteriore lieve aumento della dispersione del premio medio tra province".



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