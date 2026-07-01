Angelini Industries, ricavi 2025 in crescita a 1,7 miliardi (+4,6%)

(Teleborsa) - Angelini Industries ha chiuso il bilancio consolidato del 2025 con ricavi in crescita del 4.,6% a 1,7 miliardi di euro e che toccano i 2,2 miliardi di euro utilizzando il precedente criterio di consolidamento proporzionale della joint venture Fater.



Angelini Pharma, attiva nel settore salute, consolida la sua crescita anche nel 2025, con ricavi pari a 1,26 miliardi (+3,3%), e rappresenta i tre quarti del fatturato totale del Gruppo. Angelini Technologies, attiva nel settore della tecnologia industrriale con Fameccanica, ha registrato ricavi record per oltre 390 milioni di euro (+59%), che corrispondono al 23% del fatturato complessivo del Gruppo. La società di corporate venture capital Angelini Ventures, invece, rappresenta oggi il 75% del fatturato consolidato.



Positivi i margini, con l’EBITDA a 228,96 milioni e l’EBIT a 109,49 milioni, mentre il risultato prima delle imposte si attesta a 168,97 milioni di euro ed il risultato netto a 127,41 milioni di euro.



Il 2025 ha rappresentato per Angelini Industries un anno di scelte orientate al lungo periodo: il Gruppo ha rafforzato la propria capacità di investimento, concentrato risorse e competenze nelle attività a maggiore contenuto scientifico e tecnologico e fatto evolvere il proprio modello di governance, creando le condizioni che sosterranno la crescita del prossimo decennio.



"Le imprese familiari hanno la responsabilità di prendere decisioni che producano valore per le generazioni successive. Nel 2025 abbiamo concentrato capitale, competenze e attenzione manageriale nelle attività che riteniamo più in grado di contribuire allo sviluppo futuro del Gruppo", ha commentato Sergio Marullo di Condojanni, CEO del Gruppo Angelini Industries.



Nel corso dell’anno il Gruppo ha compiuto scelte rilevanti di ridefinizione del proprio perimetro industriale e organizzativo, dalla cessione di Angelini Beauty all’evoluzione della governance del Gruppo, fino al trasferimento dei brand Amuchina e Infasil nella JV Fater, con l’obiettivo di rafforzare focalizzazione strategica, autonomia operativa e capacità competitiva nei business a maggiore potenziale di sviluppo (farmaceutica e tecnologia industriale), anche tramite acquisizioni mirate.

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