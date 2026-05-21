Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dell'1,31% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50.260,6. Rischio di discesa fino a 49.561 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50.960,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)