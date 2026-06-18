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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Health Care
Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 798,72 punti, in calo dello 0,85%.
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