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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Il Comparto sanitario dell'Area Euro continua la giornata in aumento dello 0,88%.
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