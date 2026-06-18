Milano 13:44
52.520 -0,14%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 13:44
10.400 -1,04%
Francoforte 13:45
24.926 -0,03%

Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Nordex
Apprezzabile rialzo per Nordex, in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.
Condividi
```