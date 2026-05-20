Francoforte: nuovo spunto rialzista per Evotec
(Teleborsa) - Scambia in profit Evotec, che lievita del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Evotec si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4,889 Euro. Supporto stimato a 4,747. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,031.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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