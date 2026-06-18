Giordani (Ass. Civita): “La misurazione dell’impatto degli investimenti culturali è una priorità per le imprese”

(Teleborsa) - "All’Azienda non basta più essere profittevole ma deve essere in grado di creare valore ambientale e sociale. In questo terreno di gioco che elimina le distinzioni tra pubblico e privato si innesta la cultura, che è la leva naturale capace di generare valore economico, sociale ed ambientale. Ecco perché la progettualità culturale è strategica per le imprese, e va migliorata la capacità di misurare e rendicontare l’impatto delle proprie attività culturali". Lo ha dichiarato Simonetta Giordani, Segretario Generale di Associazione Civita, realtà che da 40 anni si occupa di mettere in contatto il mondo della cultura e quello delle imprese intervenendo all’incontro intitolato: "Cultura: leva per una crescita sostenibile" svoltosi a Roma.



"Su questo aspetto Associazione Civita sta lavorando con un apposito comitato dedicato alla Corporate Cultural Responsibility per aiutare le aziende sia a rendicontare correttamente l'impegno in cultura che a comunicare al meglio il proprio impegno in ambito sociale e culturale. I bilanci di sostenibilità che inizialmente dovevano rappresentare uno strumento semplice e di facile consultazione sono diventati infatti molto complessi e di difficile comprensione. Il Comitato CCR di Associazione Civita si propone quindi come un laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione, aperto alle partnership ed alla condivisione di best practices", conclude Giordani.





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