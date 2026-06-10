SIMEST e Ansaldo Energia: accordo per sostenere crescita aziende italiane filiera

(Teleborsa) - SIMEST, la società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e Ansaldo Energia, hanno sottoscritto un accordo nell’ambito del progetto Filiere d’Impatto con l’obiettivo di promuovere nuovi investimenti a sostegno della competitività sui territori e della crescita sui mercati internazionali delle imprese italiane che operano nella filiera di Ansaldo Energia.



L’accordo - si legge nella nota - consentirà a SIMEST di individuare le esigenze delle oltre 1.000 imprese italiane della filiera di Ansaldo Energia, in coerenza con il piano strategico di investimento e rilancio e con gli obiettivi di sviluppo territoriale e internazionale di Ansaldo Energia, favorendo l’accesso al credito a condizioni agevolate per la realizzazione di investimenti mirati all’innovazione tecnologica e digitale, alla sostenibilità e al rafforzamento patrimoniale. Sarà inoltre possibile accedere ai finanziamenti per iniziative orientate alla crescita e allo sviluppo delle competenze, attraverso l’inserimento e la formazione di personale qualificato e l’ingresso in azienda di figure manageriali a supporto dei processi di sviluppo, in ambiti che spaziano dalle competenze tecniche a quelle commerciali.



L’intesa mira anche a sostenere l’espansione sui mercati esteri, favorendo l’apertura di nuove strutture, l’ottenimento di certificazioni e brevetti e il ricorso a consulenze specialistiche per progetti di internazionalizzazione, in un’ottica di diversificazione e ampliamento delle quote di mercato. Le imprese italiane della filiera potranno valorizzare anche gli strumenti SIMEST di supporto all’export, nella forma del credito fornitore e gli investimenti in equity per la crescita all’estero.



La collaborazione prevede iniziative congiunte, anche tramite l’organizzazione di eventi dedicati e una consulenza ad hoc per favorire l’ingaggio e il dialogo diretto con le imprese della filiera italiana di Ansaldo Energia, che da sempre condivide con i fornitori non solo professionalità e conoscenza, ma anche valori etici.



Il progetto si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere d’impatto”, avviata da SIMEST sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a supporto della crescita e della competitività – anche in Italia – delle imprese italiane inserite in filiere strategiche con una forte vocazione all’export e all’internazionalizzazione.



Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia ha dichiarato: “La partnership con SIMEST rafforza il supporto alla crescita e all’internazionalizzazione della nostra filiera italiana. La collaborazione lungo la catena del valore è un fattore chiave di competitività e le imprese capofila hanno un ruolo centrale nel favorire consolidamento, investimenti e sviluppo. Per dare immediata efficacia all’accordo, prevediamo già entro l’estate un primo momento di incontro con Simest e alcuni tra i nostri fornitori più strategici”.



Per Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato di SIMEST “Con questo accordo rafforziamo il nostro impegno a sostegno dei comparti industriali strategici del Paese, accompagnando la crescita competitiva e internazionale delle imprese della filiera di un Champion in materia di power generation e transizione energetica come Ansaldo Energia. L’iniziativa punta a favorire nuovi investimenti in innovazione tecnologica e digitale, sostenibilità, rafforzamento patrimoniale e sviluppo delle competenze, leve sempre più importanti per competere sui mercati globali. Il valore dell’accordo risiede anche nella collaborazione istituzionale del Sistema Italia per l’internazionalizzazione, guidato dalla Farnesina e di cui SIMEST fa parte insieme a CDP, SACE e ICE, con l’obiettivo di ampliare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri e consolidarne il posizionamento internazionale. Attraverso strumenti finanziari dedicati e iniziative di accompagnamento, vogliamo sostenere le aziende nei loro percorsi di crescita, contribuendo allo sviluppo dei territori e alla competitività del sistema produttivo nazionale.”





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