Argentina, via libera della Banca Mondiale a pacchetto innovativo da 2 miliardi per sostenere le riforme

(Teleborsa) - La Banca Mondiale ha approvato un pacchetto di finanziamento innovativo per sostenere l’agenda di riforme economiche dell’Argentina e contribuire al ritorno del Paese sui mercati internazionali dei capitali. L’operazione, spiega l'istituzione in una nota, punta a mobilitare fino a 2 miliardi di dollari in finanziamenti commerciali, riducendo al contempo i costi di indebitamento e rafforzando la gestione del debito pubblico.



Lo schema combina due garanzie del Gruppo Banca Mondiale: una garanzia "first-loss" legata alle politiche (Policy-Based Guarantee) fornita dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) e una garanzia "second-loss" dell’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA). Insieme, i due strumenti copriranno il 95% dei pagamenti del servizio del debito relativi al prestito commerciale, consentendo all’Argentina condizioni di finanziamento più favorevoli.



Secondo la Banca Mondiale, la struttura dell’operazione contribuirà a sostenere riforme volte ad attrarre investimenti privati, migliorare la concorrenza nei mercati e rafforzare il contesto imprenditoriale per le imprese, con particolare attenzione allo sviluppo di infrastrutture, alla crescita della produttività e al rafforzamento dell’inclusione finanziaria delle piccole imprese.



L’istituzione ha sottolineato che il pacchetto rappresenta un passo per facilitare il ritorno dell’Argentina ai mercati dei capitali internazionali, mobilitando risorse a condizioni più accessibili e sostenendo un più ampio processo di stabilizzazione macroeconomica e crescita.



Il prestito commerciale supportato dalle garanzie avrà una durata di sei anni e prevede un periodo di grazia di tre anni prima dell’avvio dei rimborsi.



Il programma si inserisce nella piattaforma di garanzie del Gruppo Banca Mondiale, avviata nel 2024, che riunisce strumenti e competenze per semplificare l’accesso alle garanzie, ridurre le inefficienze operative e aumentare la capacità di attrarre investimenti nei Paesi in via di sviluppo.



(Foto: Angelica Reyes su Unsplash)

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