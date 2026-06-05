Rinnovabili, per 75% delle imprese incertezza normativa principale ostacolo allo sviluppo del settore

(Teleborsa) - Dopo quattro anni consecutivi di crescita, il settore delle energie rinnovabili in Italia ha chiuso il 2025 con una flessione delle nuove installazioni dell'8,2% a 6,2 GW, con il fotovoltaico, principale motore della transizione, che ha rallentato in modo marcato. Il trend negativo è proseguito nel primo trimestre 2026: –10% nelle nuove installazioni complessive e –11% nel solo fotovoltaico.



A frenare lo sviluppo non è la tecnologia né la domanda, ma il quadro regolatorio. Secondo una survey di ANIE Rinnovabili condotta presso le aziende della filiera, il 75% delle imprese indica l'incertezza normativa come principale ostacolo, il 67% dichiara un impatto molto grave o rilevante delle procedure autorizzative sulla propria attività, e oltre la metà segnala effetti significativi dalla mancata definizione dei provvedimenti attuativi su incentivi fiscali e strumenti di sostegno. Il 44% indica nelle tempistiche di connessione alla rete un'ulteriore criticità.



Le priorità indicate dalle imprese per i prossimi anni sono coerenti con il quadro: il 71% chiede stabilità normativa, il 58% rispetto delle tempistiche autorizzative e il 44% potenziamento delle reti.



Solo il 19% considera prioritaria l'introduzione di nuovi incentivi economici, a conferma che il settore chiede regole certe più che sussidi.



Tra le priorità di policy, ANIE Rinnovabili indica il recepimento del Net Zero Industry Act e dell'Industrial Accelerator Act per rafforzare la filiera europea dei produttori tecnologici.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

Condividi

```