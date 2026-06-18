Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Bene il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , con un rialzo dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,39%, rispetto a +1,85% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di Polar Capital Technology Trust classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,308 sterline e primo supporto individuato a 7,243. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,373.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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