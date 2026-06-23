Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , con una flessione del 3,51%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Polar Capital Technology Trust rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Polar Capital Technology Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,063 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,964. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,162.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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