Madrid: in calo Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo immobiliare spagnolo , che mostra un decremento del 2,48%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Inmobiliaria Colonial rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Inmobiliaria Colonial . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,578 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,453. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,412.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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