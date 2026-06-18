Madrid: in calo Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo immobiliare spagnolo, che mostra un decremento del 2,48%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Inmobiliaria Colonial rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Inmobiliaria Colonial. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,578 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,453. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,412.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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