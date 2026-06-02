Madrid: positiva la giornata per Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo immobiliare spagnolo, che tratta in utile del 2,82% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Inmobiliaria Colonial mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,82%, rispetto a -0,55% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inmobiliaria Colonial, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,892 Euro. Primo supporto visto a 5,742. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,643.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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