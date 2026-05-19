New York: brillante l'andamento di Merck

(Teleborsa) - Bene la società chimico-farmaceutica , con un rialzo dell'1,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche complessive di Merck evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 113 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 115,8. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 111,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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