Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 20:41
28.916 -0,27%
Dow Jones 20:41
49.511 -0,35%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

New York: risultato positivo per Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Merck
Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,00% sui valori precedenti.
Condividi
```