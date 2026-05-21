New York: scambi al rialzo per Merck
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Merck si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 116,7 USD. Supporto stimato a 113,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 120,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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