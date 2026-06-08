Vola a New York Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,00%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,24%, rispetto a -2,73% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario tecnico di Monolithic Power Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.530,7 USD con area di resistenza individuata a quota 1.596,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.491,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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