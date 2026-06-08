Vola a New York Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,24%, rispetto a -2,73% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario tecnico di Monolithic Power Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.530,7 USD con area di resistenza individuata a quota 1.596,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.491,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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