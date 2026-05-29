New York: performance negativa per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monolithic Power Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, Monolithic Power Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.631,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.549,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.714,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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