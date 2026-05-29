New York: performance negativa per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che presenta una flessione del 3,39% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monolithic Power Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Monolithic Power Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.631,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.549,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.714,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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