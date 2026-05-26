A New York corre Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che tratta in rialzo del 5,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,6%, rispetto a +2,95% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve di Monolithic Power Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.717,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.625,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.809,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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