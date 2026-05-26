A New York corre Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che tratta in rialzo del 5,27%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,6%, rispetto a +2,95% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di Monolithic Power Systems è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.717,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.625,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.809,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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