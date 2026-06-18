Milano 10:48
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Dow Jones 17-giu
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Parigi: positiva la giornata per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Legrand
Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.
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