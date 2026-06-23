Parigi: in calo Legrand

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo industriale francese , che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Legrand più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di materiale elettrico mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 151 Euro. Rischio di discesa fino a 149 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 153,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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