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Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric
Scambia in profit il gruppo industriale francese, che lievita del 2,19%.
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