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Parigi: positiva la giornata per LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per LVMH
Scambia in profit la holding francese, che lievita del 3,02%.
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