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Parigi: brusca correzione per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brusca correzione per Legrand
In forte ribasso il Gruppo industriale francese, che mostra un -4,15%.
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