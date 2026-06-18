Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 21:26
30.374 +2,37%
Dow Jones 21:26
51.609 +0,23%
Londra 17:40
10.400 -1,04%
Francoforte 17:35
25.027 +0,37%

Petrolio a 75,12 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 75,12 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 75,12 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```