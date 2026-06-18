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Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano scende verso 70.810,24 punti

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Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano scende verso 70.810,24 punti
Giornata da dimenticare per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 71.413,7 punti, ritracciando del 2,26%.
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