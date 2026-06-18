Rheinmetall svilupperà capacità di intelligence sovrana per la Germania in partnership con Vantor

(Teleborsa) - Vantor, leader nell'intelligence spaziale unificata, e Rheinmetall , azienda leader a livello internazionale nel settore dei sistemi per la difesa, hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MOU) per promuovere le capacità di intelligence spaziale sovrana per la Germania e altri paesi europei.



L'intelligence spaziale, spiegano le società in una nota, combina immagini satellitari e da droni con dati cartografici per creare un quadro tridimensionale preciso della situazione, che costituisca una base affidabile e accurata per le operazioni sul campo di battaglia.



La partnership supporterà le esigenze di difesa sovrana della Germania, nonché i programmi europei di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), sia esistenti che emergenti. La capacità congiunta fornirà informazioni fruibili a comandanti e militari con la rapidità necessaria per le missioni. Ciò supporterà i flussi di lavoro tattici in ambito bellico, tra cui l'individuazione degli obiettivi, la pianificazione delle missioni, la valutazione dei danni bellici, il monitoraggio continuo e il comando e controllo operativo.

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