FiberCop, "doppietta" al Best In Media Communication

(Teleborsa) - A meno di due anni dalla sua nascita, FiberCop porta a casa una doppietta al Best in Media Communication 2026. L’azienda ha infatti ricevuto la sua prima certificazione BIC- Best in Media Communication, assegnata da Eikon Strategic Consulting Italia e Fortune Italia “per un posizionamento reputazionale eccellente – si legge nella motivazione - un giudizio positivo dei giornalisti e la capacità di comunicare in modo molto efficace”. La certificazione Best in Media Communication è la prima in Italia che misura scientificamente l’impatto della comunicazione delle aziende sui media. Durante la cerimonia alla Camera dei Deputati FiberCop si è anche aggiudicata lo Special Prize “Comunicazione locale e di prossimità” per il racconto, portato avanti nel corso di tutto il 2025, del piano di roll out della fibra ottica.



Nella motivazione della certificazione, che ha analizzato la comunicazione di FiberCop per l’intero 2025, secondo Eikon Strategic Consulting Italia, FiberCop “si distingue nel panorama industriale italiano per una narrazione caratterizzata da connettività, valore per i cittadini, crescita, innovazione e competenze. Con la rapida affermazione nel mercato delle telecomunicazioni e la realizzazione di una rete capillare, sicura e sostenibile, l'azienda contribuisce alla digitalizzazione del Sistema Paese coniugando innovazione tecnologica, solidità finanziaria, competenze e sostenibilità in un modello industriale orientato al futuro. FiberCop contribuisce alla reputazione del Sistema Paese operando come acceleratore di sviluppo digitale in tre ambiti: società e lavoro attraverso la connettività capillare e il valore per i cittadini, strategie e risultati attraverso la solidità, la crescita e la legittimazione e futuro attraverso l’innovazione, la competenza e le opportunità”.





L’azienda si è aggiudicata anche uno dei cinque premi speciali per progetti e campagne di comunicazione. Secondo la giuria “attraverso una narrazione chiara, accessibile e radicata nei contenuti territoriali, FiberCop ha valorizzato i benefici della connettività in termini di sviluppo economico, accesso ai servizi digitali, innovazione per imprese e pubbliche amministrazioni, inclusione e qualità della vita dei cittadini. Particolarmente apprezzata la capacità di tradurre la complessità tecnologica in un racconto vicino alle persone, evidenziando al tempo stesso l’attenzione alla sostenibilità degli interventi, al dialogo con le istituzioni locali e alla valorizzazione delle specificità dei territori”. “Un approccio – conclude la motivazione – che ha contribuito a rafforzare la consapevolezza del valore delle infrastrutture digitali come fattore di crescita, competitività e coesione sociale, facendo della comunicazione un elemento integrante del processo di innovazione e sviluppo delle comunità”.







A FiberCop è stato assegnato il Top Communication Value “Rete strategica per i territori” per gli investimenti per il potenziamento della rete in fibra per dotare il Paese di collegamenti ultraveloci che “confermano il ruolo centrale” dell’azienda “nella trasformazione digitale dei territori” e il Top Communication Esg Goal 11 Città e comunità sostenibili per la “predisposizione di un’infrastruttura ultraveloce per accelerare il processo di digitalizzazione del paese, favorire la fruizione di servizi innovativi da parte dei cittadini e ridurre le emissioni di CO2”.





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