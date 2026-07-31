FiberCop avvia i lavori per la rete FTTH a Castelvetro di Modena

Interventi interamente finanziati dall'operatore su tutto il territorio comunale, con collegamenti fino a 10 Gigabit al secondo

(Teleborsa) - FiberCop ha avviato i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH) nel territorio di Castelvetro di Modena. Gli interventi, secondo quanto reso noto dalla società, sono interamente finanziati da FiberCop e coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l'obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.



L'infrastruttura digitale predisposta dall'operatore arriverà fino a 10 Gigabit al secondo e, sempre secondo l'azienda, consentirà la fruizione di servizi quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e applicazioni digitali per la gestione del traffico, dell'illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale, oltre a favorire i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. La società indica inoltre tra i benefici attesi una riduzione delle emissioni di CO2.



I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l'attivazione.



"L'avvio di questo intervento rappresenta una notizia molto positiva per il nostro territorio", ha dichiarato il sindaco di Castelvetro di Modena, Federico Poppi. "Castelvetro ha ancora alcune aree che necessitano di una connessione più performante e l'estensione della rete in fibra ottica consentirà di migliorare i servizi per cittadini, famiglie e imprese, contribuendo a rendere il nostro Comune sempre più moderno, connesso e competitivo".



"FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l'adozione della fibra ottica e facilitando l'accesso a servizi avanzati in tutto il territorio", ha dichiarato Gianni Crocetti, responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop. "La disponibilità di un'infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell'economia locale".



Quanto alle modalità operative, gli interventi riguarderanno tutto il territorio comunale. Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti; i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale. La società ha indicato l'intenzione di limitare l'impatto sulla viabilità durante i cantieri.





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