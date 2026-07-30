Fibercop impegnata nell'assicurare "i più elevati livelli di qualità"

(Teleborsa) - FiberCop "è costantemente impegnata nell’assicurare a tutti gli operatori che utilizzano la propria rete i più elevati livelli di qualità e di servizio". Lo precisa la società che gestisce la rete telefonica in risposta alle dichiarazioni odierne dell’Ad di TIM Pietro Labriola, durante la conference call sui risultati, in cui aveva parlato di un "deterioramento nella qualità dei servizi di attivazione e manutenzione".,



"I relativi indicatori - precisa Fibercop - risultano complessivamente in linea, e anche migliorativi, rispetto ai livelli pre-separazione. Per garantire la continuità e la qualità del servizio su oltre 13,7 milioni di linee attive, FiberCop si avvale ogni giorno di una forza operativa di circa 13 mila tecnici, tra personale interno e imprese partner".



"L'azienda - si sottolinea - continua a investire nell'innovazione tecnologica e nello sviluppo dei processi operativi con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'esperienza degli operatori e dei loro clienti. Quanto ai listini wholesale, così come previsto dall’iter regolatorio, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni sulla proposta avanzata da FiberCop: il procedimento prosegue secondo l’iter previsto".

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