Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca , con una variazione percentuale dell'1,95%.



Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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