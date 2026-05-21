Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca, con una variazione percentuale dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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