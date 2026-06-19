Menarini celebra i 75 anni di Lusofarmaco tra ricerca e impegno per la salute dei pazienti

(Teleborsa) - Settantacinque anni di storia e di impegno per la salute dei pazienti. Lusofarmaco, azienda farmaceutica parte del Gruppo Menarini con sede in Lombardia, ha celebrato questo importante anniversario con un evento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo sanitario, professionisti della salute e realtà del territorio. Una giornata di confronto dedicata alle sfide della sanità e al contributo che impresa, comunità e istituzioni possono offrire per migliorare la risposta ai bisogni di cura.



Attraverso una serie di tavole rotonde, istituzioni, clinici e associazioni di pazienti si sono confrontati sulle aree terapeutiche che hanno segnato la storia dell'azienda e sulle sfide che attendono il sistema sanitario. L'evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia della Regione Lombardia Emanuele Monti, del Sindaco di Rozzano Mattia Ferretti e di Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini.



"Il comparto farmaceutico rappresenta una delle eccellenze della Lombardia e trova nella nostra regione un ecosistema favorevole alla crescita, all'innovazione e alla ricerca – ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - In una fase complessa per il settore, istituzioni e imprese devono continuare a lavorare insieme per rafforzare la competitività, sostenere la ricerca e garantire ai cittadini l'accesso alle terapie innovative. I 75 anni di Lusofarmaco testimoniano il contributo che aziende radicate sul territorio possono offrire allo sviluppo del sistema delle scienze della vita e alla capacità della Lombardia di essere protagonista nell'innovazione sanitaria".



La celebrazione si è svolta a Rozzano (Milano), sede di Lusofarmaco, confermando il legame costruito negli anni con una delle aree più dinamiche del Paese per le scienze della vita e il comparto farmaceutico.



"È un grande onore per la nostra comunità ospitare e celebrare un traguardo così importante per un’azienda che ha scelto il nostro territorio come sede della propria attività e del proprio sviluppo – ha dichiarato il Sindaco di Rozzano Mattia Ferretti - Lusofarmaco rappresenta una realtà di eccellenza, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative. Il successo raggiunto dall’azienda testimonia il valore di un percorso fondato su competenza, innovazione e responsabilità, motivo di orgoglio per la nostra città".



"Celebrare questi 75 anni significa riconoscere l’importanza della storia del nostro gruppo per guardare al suo futuro: crediamo nell’Italia e nel valore dell'industria farmaceutica del nostro Paese – hanno dichiarato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini - In un contesto internazionale in cui Stati Uniti e Cina cercano di strappare dall'Europa la nostra base industriale, è fondamentale sostenere le aziende che scelgono di crescere e creare valore sul territorio. È una sfida che richiede una collaborazione sempre più stretta tra imprese e istituzioni, per continuare a rendere l’Italia un Paese competitivo e attrattivo per gli investimenti".



Fondata nel 1951, Lusofarmaco è entrata a far parte del Gruppo Menarini nel 1983 a seguito dell'acquisizione realizzata da Alberto Sergio Aleotti. In questi 75 anni l'azienda ha consolidato la propria presenza nelle neuroscienze e nelle aree respiratoria e cardiovascolare e sviluppando soluzioni terapeutiche per migliorare la qualità della vita dei pazienti.



"Settantacinque anni sono un traguardo importante, ma soprattutto una responsabilità – ha dichiarato Barbara Cicero, General Manager di Lusofarmaco - Nessun percorso così lungo si costruisce da soli. Si costruisce insieme alle persone che ogni giorno lavorano per l'azienda, ai professionisti della salute, alle istituzioni e alle comunità dei territori in cui operiamo. Oggi celebriamo la nostra storia, ma guardiamo soprattutto al futuro, con l'obiettivo di continuare a generare valore per i pazienti e contribuire all'evoluzione del sistema salute".

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