OTB sale al 100% di Viktor&Rolf. Renzo Rosso: maison davvero unica

(Teleborsa) - OTB, gruppo italiano di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, ha completato l'acquisizione del 100% di Viktor&Rolf, Maison di Haute Couture avant-garde fondata nel 1993 dai designer Viktor Horsting e Rolf Snoeren.



L'operazione segna una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2008, quando il Gruppo OTB aveva acquisito una partecipazione di maggioranza del brand (51%), successivamente incrementata nel 2019 (70%). In questo contesto si inserisce anche l'accordo siglato lo scorso anno che ha riconfermato Viktor Horsting e Rolf Snoeren alla guida creativa della Maison per cinque anni.



Dalla fondazione a oggi, Viktor&Rolf si è affermato come uno dei nomi più autorevoli e distintivi dell'Haute Couture internazionale, grazie alla visione di Viktor Horsting e Rolf Snoeren, da sempre capaci di esplorare il confine tra moda e arte attraverso collezioni iconiche e sperimentali. La ricerca creativa della Maison si è estesa anche al prêt-à-porter, al bridalwear e all'eyewear.



"Viktor e Rolf sono due tra i designer più visionari e influenti della moda contemporanea - ha dichiarato Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo OTB - In questi anni abbiamo costruito insieme un percorso straordinario fondato su stima reciproca, libertà creativa e una costante ricerca di sperimentazione dei linguaggi più innovativi della couture contemporanea. Con l'ulteriore passo compiuto oggi rafforziamo ancora di più il legame con una Maison davvero unica nel panorama del lusso internazionale, che continua a distinguersi per creatività, ricerca artistica e rilevanza culturale".

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