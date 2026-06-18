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Merck & Co, FDA estende somministrazione vaccino Capvaxive alla fascia di età 2-17 anni

Finanza
Merck & Co, FDA estende somministrazione vaccino Capvaxive alla fascia di età 2-17 anni
(Teleborsa) - La Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera a estendere la somministrazione del vaccino CAPVAXIVE (vaccino pneumococcico coniugato 21-valente) di Merck & Co ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni che hanno completato un ciclo di vaccinazione pneumococcica e presentano una o più patologie croniche che li espongono a un rischio maggiore di malattia.

Con questa approvazione, - riporta un comunicato - CAPVAXIVE è l'unico vaccino pneumococcico coniugato specificamente indicato e studiato negli Stati Uniti per l'uso in questi pazienti.
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