Bilancio Policlinico Campus Bio-Medico, Campiello: “Con IA sistema sanitario migliore”

È importante che il sistema sanitario deve riuscire a utilizzare al meglio l’Intelligenza Artificiale, senza però doverla rincorrere. Così, Capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del, parlando a margine del convegno ‘: il valore dell’innovazione per la salute’, che si è tenuto a Roma e organizzato dallaper presentare ilSecondo Campitiello, “l’deve diventare necessariamente un motore di equità e di sostenibilità, sicuramente non un acceleratore di diseguaglianze. Di fatto oggi il sistema sanitario tenta di governarla perché rende il sistema sanitario più trasparente”.Oggi ilha aderito al fascicolo sanitario elettronico. Questo Lo rende maggiore di qualità, ma soprattutto più accessibile. Campiello ha sottolineato che con il decreto Schillaci delle liste d'attesa si è potuto accedere direttamente alle piattaforme per ridurre le liste attesa in tutte le regioni italiane. Oggi l'intelligenza artificiale affianca sicuramente la prevenzione con il Prevention Hub. “Di fatto cercheremo a livello italiano di rendere quanto più omogenee possibile le Regioni, cercando di prevenire e trasformare il sistema sanitario da reattivo a proattivo con la ricerca”.