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Eurozona: ingrana la marcia l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: ingrana la marcia l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata brillante per il comparto costruzioni europeo, che avanza a 842,08 punti.
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