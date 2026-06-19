New York: Kroger in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di prodotti alimentari , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kroger , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Kroger evidenzia un declino dei corsi verso area 55,42 USD con prima area di resistenza vista a 58,69. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 54,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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