Kroger in discesa a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di prodotti alimentari , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kroger , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Kroger evidenzia un declino dei corsi verso area 56,6 USD con prima area di resistenza vista a 59,69. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 55,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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