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New York: violenta contrazione per Kroger

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Kroger
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti alimentari, che tratta in perdita del 3,88% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Kroger rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Kroger mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,99 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 65,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 63,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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