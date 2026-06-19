Piazza Affari: balza in avanti Saipem

(Teleborsa) - Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che guadagna bene, con una variazione del 3,22%.



L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della società ingegneristica italiana evidenzia un declino dei corsi verso area 4,397 Euro con prima area di resistenza vista a 4,59. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,269.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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