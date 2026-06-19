Milano 10:02
53.052 +0,69%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 10:02
10.412 +0,12%
Francoforte 10:02
25.155 +0,51%

Piazza Affari: netto calo registrato dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: netto calo registrato dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 109.381,87 punti, ritracciando del 2,16%.
Condividi
```